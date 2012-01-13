〔欧元债市〕降级传闻扰动市场,推升德债期货至纪录高位

* 意大利公债收益率上涨,德债期货价格跳升至纪录高位

* 数位消息人士称标普将下调欧元区几个国家的评级

* 利差或进一步走阔,供应压力加剧

路透伦敦1月13日电---意大利和法国公债收益率(殖利率)周五跳涨,此前数位消息人士称,期待中的评级机构标准普尔降级潮将於日内晚些时候来临,这推动避险资产德国公债期货升至纪录高位.

几位欧元区高层消息人士表示,标普将下调几个国家的主权评级,标普曾於12月发出警告称可能调降欧元区多国评级[ID:nCN1264058].一位消息人士称,德国及荷兰将保留住AAA评级.

这加剧了日内稍早意大利公债标售不佳所引发的负面市场人气.是次标售未能达到周四西班牙公债标售需求强劲所设下的较高期待.[ID:nCT0499815]

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率一度上涨达17个基点至6.82%,部分逆转了本周的亮眼表现.

法国、西班牙和比利时同样面临降级风险,这些国家公债的表现逊於德债,10年期(法国、西班牙和比利时)公债较可比德债的利差扩阔在15-25个基点.

"是的,人们对标普此举早有预料...但这恰恰说明市场是多么的脆弱,以及这样一个事实,即本周市场表现不错可能更多是由於欧洲央行(ECB)的行动,而非信心的潜在回升,"Evolution Securities的分析师Elizabeth Afseth表示.

不久,欧洲央行就被发现在买入意大利公债,把收益率从高位拉下.

德债期货FGBLc1首次升穿140障碍位,涨逾1个大点至纪录高位140.23.德债期货在形势不确定时会得益於安全投资转移的资金流动.

数位交易员称,若降级果然成真,周一利差可能将进一步走阔.

希腊与债券持有人就民间部门承担多大损失的谈判令人担忧,且看似谈判已经破裂.这加大了主权违约的风险,且将进一步支持安全且流动性佳的资产.

意大利下周暂停公债供应,这样市场焦点将回到西班牙.西班牙1月19日将标售较长期公债,难度较大.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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