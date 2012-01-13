〔英国债市〕英债接近纪录高位,因传言欧元区国家评级将被调降

* 看似标普势将调降法国的AAA评级

* 避险资金流推高英债和德债

* 10年期英债收益率跌至2%之下,30年期英债收益率挫至3%之下

路透伦敦1月13日电---英债价格周五攀升,接近纪录高位,之前有报导称,标准普尔将调降部分欧元区国家的AAA评级.

一位欧元区高级官员告诉路透,标普将在周五稍晚调降数个欧元区国家的信用评级,但不会调降德国和荷兰的评级.

英国和德国公债受此消息推动大涨,因投资者寻求避险.3月英债期货FLGH2收高49个跳动点,报117.10,为纪录最高收位,且逼近12月30日触及的合约高位117.39.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌至1.953%的低位,距离纪录低位不到3个基点.30年期英债收益率GB30YT=RR跌至3%关口之下,至2.985%,较12月30日触及的纪录低位高不到一个基点.

但10年期英债涨幅不及可比德债,10年期英债/德债收益率差日内扩阔1个基点,至20日个基点.

花旗集团的策略师Jamie Searle表示,如果标普调降欧元区国家的主权评级,投资者可能不会认为英国将是下一个评等遭调降的国家,尽管预期本财年该国赤字占GDP比重高达8.4%.

英国央行现行的购债行动也被视为提振英债需求的重要因素.绝大多数经济学家确信英国央行将在2月政策会议上宣布将资产购买规模再增加500-750亿英镑.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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