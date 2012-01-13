〔纽约期市〕可可期货受欧洲研磨数据拖累下跌,技术买盘提振糖期货走升

路透纽约/伦敦1月13日电---美国可可期货周五下跌近3%,因欧洲研磨数据令人失望,阿拉比卡咖啡期货从六周高位回落,但糖期货在技术买盘的支撑下上涨,扳回上日跌幅.

根据洲际交易所(ICE) Futures U.S.,今日可可期货连续第二日下跌,因欧洲第四季研磨数据增幅小於预期,说明该地区消费者的需求较预期疲弱,进而推低可可期货.

本周前两日可可期货累计跳涨近15%,因可可最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港速度放缓.可可是饮料及甜食的原材料.

自那以来,可可一直处於整固态势,因过去两日间谷物市场全线大跌的影响波及其他农产品,而且美元.DXY走坚亦带来压力.

周五令可可价格承压的一个因素是,欧洲可可协会(European Cocoa Association)公布的2011年第四季可可研磨数据同比增长1.8%,远小於分析师及交易员本来预计的4-7%.

ICE-3月可可期货CCc1下跌57美元,或2.5%,收报每吨2,269美元.然而,本周该合约仍累计上涨近12%.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月可可期货LCCK2收低29英镑,报每吨1,525英镑.本周该合约累计上涨12.5%.

3月阿拉比卡咖啡期货KCH2下滑8.65美分,或3.7%,结算价报每磅2.2525美元.该合约周四触及高位2.3850美元,为近月合约11月中旬以来的最高位.

伦敦罗布斯塔咖啡期货亦下跌,回吐早盘涨幅.Liffe3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑53美元,或2.8%,报1,832美元.

原糖期货是唯一一个打破周五疲势的主要软性大宗商品.ICE-3月原糖期货SBH2上涨57美分,或2.5%,收报每磅23.84美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2跌8.20美元,或1.3%,报每吨612.40美元.(完)