〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因阿根廷料将有更多降雨

路透1月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因预料阿根廷将有更多的降雨,且大豆价格下跌.

本周玉米收跌6.8%,此为16周来最大单周跌幅.

此外,周四美国农业部公布的1月供需报告显示玉米产量和期末库存均高於预估,仍打压市场.

周五欧元兑美元下跌至约17个月低位,因传闻多个欧元区国家评级将被下调,及意大利公债标售成绩乏善足陈,引发投资者避险.[FRX/CN]

长周末前投资者调整头寸.市场将在周一休市,周一为马丁路德金纪念日.

周五玉米市场的日内涨跌幅限制扩大至60美分,因上日玉米市场周四收盘触发40美分的跌停限制.

本周阿根廷的降雨有利作物,但许多授粉的玉米已因长期的干热天气而受损."降雨对作物有帮助,但降雨量仍比正常还是低20-60%,所以本周的降雨还未能解决问题,"MDA EarthSat

Weather气象学家Don Keeney说.

Keeney说周末天气将恢复干燥,下周初将有少量降雨.预报称,阿根廷自下周稍晚起的六至10天内将是干燥和降雨并存的天气,视乎地区而定.

3月合约跌穿所有关键的移动均线,其首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.23-1/2.九日相对强弱指标为30.

CBOT-3月玉米合约CH2下跌12美分,收报每蒲式耳5.99-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为203,766口.(完)