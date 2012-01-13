〔美国股市〕ADR下跌,因市场忧虑欧元区多个国家信用评级遭调降

路透纽约1月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,受欧洲ADR拖累,市场准备应对预料中的欧元区多个国家信用评级遭调降.
数位欧洲消息人士对路透表示,欧元区数个国家的主权评级即将被调降,一位消息人士称,德国和荷兰的评级将不会被下调.
尽管市场对降级之举有所预料,但欧元对此的反应仍很剧烈.
欧洲企业ADR跌幅最大,因欧元走疲令投资者对以美元计价的股票的偏好降温.
近来录得涨幅的能源类、材料类及金融类ADR今日表现处於最差之列.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌1.0%,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收低1.24%.
美国标普500指数.SPX下跌0.49%.
亚洲时段日本股市日经指数.N225升至一周高位,帮助支撑了纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP,该指数微升0.20%.在美国挂牌交易的日本佳能(CAJ.N)和本田汽车双双上涨2.40%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收跌0.31%,受累于纽约梅隆银行中国企业ADR指数.BKCN跌0.52%.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收挫1.12%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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