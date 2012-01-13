〔金属期市〕期铜暂停升势,受欧元区忧虑拖累

* 本周期铜录得12月初来表现最佳的一周

* 有关标准普尔将下调欧元区国家评等的臆测引发投资者避险

* 铜取消仓单攀升至2009年5月来最高水平

路透伦敦/纽约1月13日电---期铜录得六周来表现最好的一周,但周五盘中触及两个月新高後回落,因受欧元区国家评级将被下调的传言影响,投资者撤出风险资产.

铜市成交量再次多於正常水平,投资人缩减本周稍早建立的多头头寸,当时受中国经济报告良好及伦敦金属交易所(LME)库存利多趋势带动.这些消息使投资者对全球最大消费者中国今年的需求前景感到乐观.

但乐观情绪在周五迅速消失,周五稍早一欧元区高级官员称,标准普尔将在周五稍晚下调多个欧元区国家评等,标普在12月已发出相关警告.消息称,德国和荷兰评级将维持不变.标普没有就此置评.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,117美元高位,此为去年10月31日来最高,尾盘没有成交,最後买方出价为每吨8,000美元,周四收报每吨8,005美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2下滑1.20美分,报每磅3.5370美元,交投区间为3.5790-3.6890美元,後者为两个月高位.

成交量继续上升,根据汤森路透初步数据,COMEX尾盘成交量略多於61,000口,较30天均值高出超过40%.

对标准普尔将下调欧元区国家评等的担忧弥漫各大市场,引发欧美股市下跌,拖累欧元兑美元挫至16个月新低,期铜亦扩大跌幅.

有关标准普尔的传闻盖过了铜市基本面增强的利多影响.周四LME铜库存减少1,425吨.取消仓单跳升至占总库存的接近19%,此为2009年5月来最高水平.

高盛称,预期铜价上升,指因为供应风险上升及基本面增强.

中国市场在1月22日当周休市,庆祝农历新年.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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