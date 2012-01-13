〔金属期市〕期铜暂停升势,受欧元区忧虑拖累

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 本周期铜录得12月初来表现最佳的一周
* 有关标准普尔将下调欧元区国家评等的臆测引发投资者避险
* 铜取消仓单攀升至2009年5月来最高水平
路透伦敦/纽约1月13日电---期铜录得六周来表现最好的一周,但周五盘中触及两个月新高後回落,因受欧元区国家评级将被下调的传言影响,投资者撤出风险资产.
铜市成交量再次多於正常水平,投资人缩减本周稍早建立的多头头寸,当时受中国经济报告良好及伦敦金属交易所(LME)库存利多趋势带动.这些消息使投资者对全球最大消费者中国今年的需求前景感到乐观.
但乐观情绪在周五迅速消失,周五稍早一欧元区高级官员称,标准普尔将在周五稍晚下调多个欧元区国家评等,标普在12月已发出相关警告.消息称,德国和荷兰评级将维持不变.标普没有就此置评.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,117美元高位,此为去年10月31日来最高,尾盘没有成交,最後买方出价为每吨8,000美元,周四收报每吨8,005美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2下滑1.20美分,报每磅3.5370美元,交投区间为3.5790-3.6890美元,後者为两个月高位.
成交量继续上升,根据汤森路透初步数据,COMEX尾盘成交量略多於61,000口,较30天均值高出超过40%.
对标准普尔将下调欧元区国家评等的担忧弥漫各大市场,引发欧美股市下跌,拖累欧元兑美元挫至16个月新低,期铜亦扩大跌幅.
有关标准普尔的传闻盖过了铜市基本面增强的利多影响.周四LME铜库存减少1,425吨.取消仓单跳升至占总库存的接近19%,此为2009年5月来最高水平.
高盛称,预期铜价上升,指因为供应风险上升及基本面增强.
中国市场在1月22日当周休市,庆祝农历新年.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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