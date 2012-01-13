〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美元走强及南美将出现降雨

路透芝加哥1月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四个交易日收低,交易商指因受美元走强及预报南美作物区将出现更多降雨打压.

周四美国农业部公布美国大豆期末库存的利空数据後,今日出现後续卖盘,亦重挫了市场.

CBOT大豆合约Sc1本周收低约2.6%,为连续第二周下挫.

美元走强及担心欧元区几个国家信用评等被调降全线打压了商品市场,其中包括谷物市场.接近收盘时,法国财政经济部长巴胡安称,法国已获知其评级已被标准普尔下调一个级距.

Commodity Weather Group称,其美国天气预报模型午後显示,未来六至10天阿根廷几乎全境及巴西南部将出现阴雨天气.

高盛将CBOT大豆的三个月和六个月价格预估调降至每蒲式耳12.15美元,原先的三个月和六个月价格预估分别是12.20和12.50美元.

阿根廷Rosario谷物交易所维持对该国2011/12年大豆产量在4,950万吨不变.

周一美国市场将因马丁路德金日假期休市.

CBOT-1月大豆合约已到期.

CBOT-1月大豆合约SF2跌18-1/2美分,报每蒲式耳11.60美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1下滑0.95美分,报每磅50.20美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1下挫1.3美元,报每短吨304.8美元.

今日CBOT大豆预估成交量为241,042口,豆油为93,783口,豆粕为59,155口.

以下为CBOT农产品期货在2014GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 599.50 -12.00 -2.0% -7.3%

CBOT大豆Sc2 1158.25 -24.25 -2.1% -3.4%

CBOT豆粕SMc2 301.50 -5.60 -1.8% -2.6%

CBOT豆油BOc2 50.29 -1.17 -2.3% -3.5%

CBOT小麦Wc1 602.25 -2.75 -0.5% -7.7%

CBOT稻米RRc2 1444.00 -13.00 -0.9% -1.1%

欧盟小麦BL2X1 197.00 3.00 1.6% -2.7%

美国原油期货CLc1 99.09 -0.02 0.0% 0.3%

道琼工业指数.DJI 12,407 -65 -0.5% 1.5%

现货金XAU= 1635.76 -14.04 -0.9% 4.6%

欧元/美元EUR= 1.2676 -0.0147 -1.1% -2.1%

美元指数.DXY 81.4810 0.7110 0.9% 1.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1053 -52 -4.7% -39.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)