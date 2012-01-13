〔全球金市〕金价回落1%,受累于欧元区国家评等将遭调降的传言

* 标普将调降法国和其他部分欧元区国家评等

* 欧元跌至1.27美元之下,严重拖累黄金走势

* 因农历新年假期临近,中国购买料将放缓

路透纽约/伦敦1月13日电---金价周五跌1%,之前美元兑欧元大涨,对欧元区国家评等将遭调降的担忧促使金市投资者在近期大涨後锁定获利.

黄金跟随美国股市和其他商品市场走低,因评级机构标普即将调降包括法国和奥地利在内的数个欧元区国家的评级.

上述消息令市场不安,给欧元带来新年第一波冲击.欧元兑美元跌至1.27美元之下的16个月低位.美国公债价格攀升.

金价本周仍上扬1%,为连续第二周收涨,尽管欧元走势不振.黄金与欧元间的正向联动关系显露出减弱的迹象.

法国巴黎银行的分析师Anne-Laure Tremblay称,"欧元区的主权问题显然尚未结束,且可能可能看到金价在未来几个月进一步修正."

1950 GMT,现货金XAU=回落1%,报每盎司1,633.90美元.

年内迄今金价仍上扬约5%,受助于在12月大跌10%後重新进入金市的投资者买盘.

美国2月期金GCG2收跌16.90美元,报每盎司1,630.80美元.美国市场周一将因假休市.周一为马丁路德金纪念日.

成交量较其30天均值高出约40%,可能成为12月中以来成交最活跃的交易日.

上海金交所称,将在农历新年前的1月20日暂时上调黄金和白银远期合约的保证金和日涨跌限制.这也令买盘人气恶化.

分析师称,中国的实货买盘令扶助提振金价.但中国买需将随着农历新年假期临近而减弱.

现货白银XAG=跌2.5%,报每盎司29.51美元.现货铂金XPT=挫0.7%,报1,481.24美元.现货铂金本周上扬6%,为10月以来最大周度涨幅.

现货钯金XPD=跌0.2%,报635.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1630.80 -16.90 -1.0 1625.70 1650.70 151,331

COMEX3月白银期货 29.522 -0.602 -2.0 29.420 30.245 32,650

COMEX1月铂金期货 1488.80 -11.30 -0.8 1471.80 1501.00 6,490

COMEX3月钯金期货 635.05 -6.20 -1.0 623.50 639.20 2,159

现货金 XAU= 1633.90 -15.90 -1.0 1625.95 1649.89

现货银 XAG= 29.510 -0.750 -2.5 29.480 30.270

现货铂金 XPT= 1481.24 -9.75 -0.7 1472.75 1496.75

现货钯金 XPD= 635.22 -1.03 -0.2 625.77 638.60

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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