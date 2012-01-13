〔加拿大股市〕回落收低,因忧虑欧元区国家评等被下调

路透多伦多1月13日电---加拿大股市周五下挫至逾一周最低,因臆测标准普尔将下调多个欧元区国家债信评等,打压商品和其他风险资产.
在北美市场收市後,标准普尔公布大规模下调欧元区国家评等,将法国和奥地利的AAA评等下调,维持德国AAA的评级不变.[CMN-AAA]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌43.26点或0.35%,收报12,231.06点,盘中低见12,116.98点,此为1月3日来最低.
本周该指数升0.3%,从今年初迄今上升2.3%.
10项分类指数全线下跌,资源股和金融股领跌,尽管市场扳回稍早跌至日内低位录得的大部份跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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