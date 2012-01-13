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市场报道 | 2012年 1月 14日 星期六 06:51 BJT

〔加拿大股市〕回落收低,因忧虑欧元区国家评等被下调

路透多伦多1月13日电---加拿大股市周五下挫至逾一周最低,因臆测标准普尔将下调多个欧元区国家债信评等,打压商品和其他风险资产.

在北美市场收市後,标准普尔公布大规模下调欧元区国家评等,将法国和奥地利的AAA评等下调,维持德国AAA的评级不变.[CMN-AAA]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌43.26点或0.35%,收报12,231.06点,盘中低见12,116.98点,此为1月3日来最低.

本周该指数升0.3%,从今年初迄今上升2.3%.

10项分类指数全线下跌,资源股和金融股领跌,尽管市场扳回稍早跌至日内低位录得的大部份跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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