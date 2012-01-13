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货币新闻 | 2012年 1月 14日 星期六 06:49 BJT

〔标题新闻〕欧元集团财长称欧元区接近达成加强财政纪律新协议,将尽力确保EFSF保住AAA评等

EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7JN020]

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