〔标题新闻〕欧元集团财长称欧元区接近达成加强财政纪律新协议,将尽力确保EFSF保住AAA评等

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
EFSF为欧洲金融稳定机构
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)