〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌但本周收升,因多个欧元区国家评等被下调

路透多伦多1月13日电---加元兑美元周五下跌,因包括法国和意大利在内的多个欧元区国家的评等被调降,引发忧心忡忡的投资人寻求避险.

加元兑美元下滑,但跌幅远不及欧元/美元.欧元/美元盘中重挫逾0.01美元,受标准普尔将下调多个欧元区国家评等的臆测拖累.标普在美国市场收盘後正式宣布降级决定.

加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0227加元,或0.9778美元,低於周四收报的1.0183加元或0.9820美元.

加元在触及日内低位1.0320加元或0.9680美元后,加元回升近0.01美元.本周加元升0.4%.

数据显示1月初美国消费者信心升至八个月高位,美国11月贸易逆差录得五个月来最大,显示北美经济增强的进一步迹象,这限制了加元的跌幅.

加拿大统计局周五公布,加拿大11月贸易顺差为10.7亿加元,因出口增至三年高点400.9亿加元,进口则降至390.2亿加元.[ID:nCT0499657](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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