〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆下挫,後市料进一步下跌

* 欧元兑日圆下跌至2000年来最低

* 标准普尔下调法国和其他八个欧元区国家评等

* 上日西班牙公债标售成功,周五意大利公债标售成绩望尘莫及

* 希腊和民间债权人的谈判破裂

路透纽约1月13日电---欧元兑美元周五挫至近17个月低位,兑日圆下跌至11年低点,此前标准普尔下调了欧元区九个国家评等.欧元在未来一周很可能进一步下跌.

正如市场广泛预期,标准普尔宣布下调法国,西班牙,意大利和奥地利等欧元区国家的评等,不过,维持德国AAA及展望为稳定的评级.[CMN-AAA]

周五稍早有关标普将下调欧元区国家评等的臆测令汇市走势震荡,当标普正式公布消息时,汇市无甚反应.

但分析师说,欧元遭受的更严重的冲击来自希腊及其银行债权人减记希腊债务的谈判破裂.希腊警告,如果债券交换协议不尽快达成,将出现"灾难性"後果.

"欧元下行趋势还未结束,尽管欧元空头头寸处於超高水平,但不是所有投资群体都作空欧元,所以欧元还有进一步下跌的空间,"Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich说.

他预计下周结束前欧元可能触及1.25美元,目标介於1.21-1.22美元."我猜想亚洲市场在周日晚间就会卖出欧元,"Franulovich说.