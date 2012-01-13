〔美国债市〕公债价格上涨,因消息称欧元区数个国家评级被调降

* 标准普尔可能调降欧元区数个国家评等使市场提心吊胆

* 降级预期促进了对美国公债的避险买盘

* 美国贸易逆差扩大,但消费者信心改善

* 美国公债市场周一因假期休市

路透纽约1月13日电---美国公债价格周五上涨,因有警告称标准普尔将调降欧元区数个国家的信用评级,这引发了对美国公债的避险买盘.

法国财政经济部长巴胡安称,标准普尔已提醒多数欧元区国家将被降级,法国将被下调一个级距.

"人们已经知道标准普尔周五将调降评级,市场担心不已,"ING Investment Management固定收益宏观策略主管Rob Robis称.

指标10年期公债US10YT=RR涨0.5点,收益率从周四的1.92%降至1.87%.30年期公债上涨逾一个大点,收益率从周四的2.97%降至2.91%.

具有讽刺意味的是,标准普尔降级发生在周四意大利和西班牙公债标售获得旺盛需求之後,缓解了人们对欧元区债信冻结的忧虑.

"降级是在公债标售消息之後,所以降级是对去年底欧洲二线国家问题的反应,"Robis表示.

在银行股牵头下股市下跌,加强了对公债的避险买盘.但对公债避险买盘的主要动力是有传言称欧元区数个国家评级将被下调,Wells Fargo Advantage Funds首席固定收益策略师Jim Kochan称,该公司管理着2,199亿美元资产.

Kochan表示,周四意大利和西班牙公债标售获得旺盛需求後,而周五人们又纷纷涌入美国公债市场,显示人们对欧洲前景仍有很多顾虑.

"欧洲情势远未尘埃落定,可能将扰乱局势,这意味着人们将买入美国公债,"他说.

展望未来,债市下周将消化工业生产、房屋销售、生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)等数据.

12月物价指数料相当迟滞,有利於债市,因为通胀是对固定收益投资的诅咒.

假如美国联邦储备理事会(美联储,FED)认为美国经济状态,尤其是楼市状况证明这是合理的,那麽这将为美联储采取更多量化宽松政策铺路.

总体来说,外国对美国公债的旺盛需求,及美联储大量购入公债以促进经济增长,投资者已在买入美国公债方面做得已不错.

"无论美国公债有多贵,都没太多阻止了买家,"Kochan称.

部分原因是市场预期美联储"将在未来几周和数月推进货币刺激政策,"Morgan Keegan & Company固定收益总裁Kevin Giddis表示.

他称,如果美国经济成长率为2%-2.5%,通胀率为2%,将使货币政策在相当长一段时间内保持"非常宽松".

美国公债市场周一将因马丁路德金日而休市.

-----------------------2043GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (+01/32) 0.225

五年期公债US5YT=RR 100-13/32 (+07/32) 0.791

10年期公债US10YT=RR 101-07/32 (+18/32) 1.865

30年期公债US30YT=RR 104-07/32(+1-07/32) 2.912 (完)