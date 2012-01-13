〔国际油市〕NYMEX原油期货周五和本周均收跌,受累于欧元区担忧

* 欧元走软且美元走强,受累于欧元区国家评级遭调降忧虑

* 尼日利亚工会和政府有关燃油补贴举行磋商

路透纽约1月13日电---美国原油期货周五回落,本周收跌,有关标普将调降数个欧元区国家评等的预期,与尼日利亚罢工和伊朗对石油运输构成威胁的忧虑所产生的支撑性影响在市场同时发酵.

美国股市收盘後,标准普尔公布大规模下调欧元区国家评等,将法国和意大利,西班牙等欧元区国家的评等下调,但维持德国AAA的评级不变.

来自各国政府消息人士有关评等下调的消息今日络绎不绝,推动欧元兑美元跌至16个月低位,并打压美元计价的油价.

欧洲股市转升为跌,美国股市收跌,受累于降级忧虑.

在周一到期前,2月布兰特原油期货合约LCOc1收跌0.82美元,报每桶110.44美元.盘中跌至109.71美元的低位,略高於100日移动均线切入位109.69美元,但低於日高112.50美元.

本周,布兰特原油期货收跌2.32%,上周上扬5.28%.

近月合约表现明显不及远月合约.

美国2月原油期货CLc1跌0.40美元,收报每桶98.70美元,盘中交易区间为97.70-100.19美元.本周,美国近月原油期货回落2.82%,上周上涨2.76%.

布兰特原油期货的总成交量较30日均值高出44%,美国原油期货的成交量较30日均值高出38%.

美国取暖油期货HOc1收跌.

周五早盘,对欧元区的忧虑再度浮现,之前进行的意大利公债标售不及周四的西班牙公债标售成功.

尼日利亚工会本周末暂停罢工和抗议活动,而与政府就取消燃油补贴展开的磋商继续.工会警告称,如果没有解决方案,将采取更多的行业行动.

交易商和分析师称,伊朗与西方世界就该国核计划的争端和近期该国有关将关闭霍尔木兹海峡关键石油运输通道的威胁仍支撑油价.(完)