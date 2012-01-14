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亚洲 | 2012年 1月 14日 星期六 21:33 BJT

〔中股业绩〕宝钢股份2011年实现净利73亿元,同比降逾四成--业绩快报

路透上海1月14日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周六公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元人民币,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.

2011年宝钢股份实现基本每股收益0.42元,亦同比下降43.35%,但该公司并未公布净利下降的原因.

宝钢股份同时公布的数据显示,2011年营业收入为2,227.68亿元,同比增长10%.

宝钢股份周五收报5.00元,近三个月累计下跌6.02%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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