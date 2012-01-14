〔中股业绩〕宝钢股份2011年实现净利73亿元,同比降逾四成--业绩快报

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周六公布业绩快报,2011年全年实现归属於上市公司股东的净利润73.02亿元人民币,较2010年的128.89亿元下降了43.35%.
2011年宝钢股份实现基本每股收益0.42元,亦同比下降43.35%,但该公司并未公布净利下降的原因.
宝钢股份同时公布的数据显示,2011年营业收入为2,227.68亿元,同比增长10%.
宝钢股份周五收报5.00元,近三个月累计下跌6.02%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。