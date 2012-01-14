〔中港股业绩〕中信证券2011年实现净利125.63亿元,同比增11%--业绩快报

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)周六公布业绩快报称,2011年实现净利润125.63亿元人民币,同比增长11.07%.
2011年中信证券基本每股收益为1.23元,同比增长10.81%.
据此前公告,该公司去年第三季度实现净利3.6亿元,前三季度累计实现净利33.33亿元.[ID:nCH0084715]
中信证券A股周五收报9.8元,近三个月累计下跌17.29%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。