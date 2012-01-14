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亚洲 | 2012年 1月 14日 星期六 21:36 BJT

〔中港股业绩〕中信证券2011年实现净利125.63亿元,同比增11%--业绩快报

路透上海1月14日电---中国最大的券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)周六公布业绩快报称,2011年实现净利润125.63亿元人民币,同比增长11.07%.

2011年中信证券基本每股收益为1.23元,同比增长10.81%.

据此前公告,该公司去年第三季度实现净利3.6亿元,前三季度累计实现净利33.33亿元.[ID:nCH0084715]

中信证券A股周五收报9.8元,近三个月累计下跌17.29%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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