〔中港个股〕中国平安旗下四公司2011年度原保费收入共2,074.27亿元

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)周六公布,其控股子公司--平安寿险、平安财险、平安健康保险及平安养老保险,2011年度原保险合同保费收入合计约2,074.27亿元人民币.
刊登在上海证券交易所的公告显示,上述各子公司当年实现原保费收入分别为1,189.67亿元、833.33亿元、1.31亿元和49.95亿元,以上数据均未经审计.
中国平安旗下四家子公司2010年度原保费收入约1,590亿元.[ID:nCH0095590]
中国平安A股周五收报36.03元,过去一个月累计微升0.03%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。