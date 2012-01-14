版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 14日 星期六 21:37 BJT

〔中港个股〕中国平安旗下四公司2011年度原保费收入共2,074.27亿元

路透上海1月14日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)周六公布,其控股子公司--平安寿险、平安财险、平安健康保险及平安养老保险,2011年度原保险合同保费收入合计约2,074.27亿元人民币.

刊登在上海证券交易所的公告显示,上述各子公司当年实现原保费收入分别为1,189.67亿元、833.33亿元、1.31亿元和49.95亿元,以上数据均未经审计.

中国平安旗下四家子公司2010年度原保费收入约1,590亿元.[ID:nCH0095590]

中国平安A股周五收报36.03元,过去一个月累计微升0.03%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐