〔中港个股〕中国中冶2011年新签合同额2,867亿元,基本与上年持平

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周六公告称,2011年公司累计新签合同额2,867亿元人民币,基本与上年同期持平,增幅为0.6%,其中新签海外合同金额193亿元.
中国中治同时公布了去年12月新签,单笔金额超过5亿元的六项重大合同,金额合计86.3亿元,占2010年经审计营业收入比重4.2%.其中中冶西澳矿业有限公司签订的西澳大利亚SINO铁矿项目工程(总承包合同补充协议)合同金额为51.9亿元(8.221亿美元).
中国中冶A股周五收报2.60元,过去一个月下跌6.47%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。