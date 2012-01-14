〔中港个股〕中国中冶2011年新签合同额2,867亿元,基本与上年持平

路透上海1月14日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周六公告称,2011年公司累计新签合同额2,867亿元人民币,基本与上年同期持平,增幅为0.6%,其中新签海外合同金额193亿元.

中国中治同时公布了去年12月新签,单笔金额超过5亿元的六项重大合同,金额合计86.3亿元,占2010年经审计营业收入比重4.2%.其中中冶西澳矿业有限公司签订的西澳大利亚SINO铁矿项目工程(总承包合同补充协议)合同金额为51.9亿元(8.221亿美元).