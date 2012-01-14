〔中港个股〕农行称副行长朱洪波因工作原因请辞

路透上海1月14日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周六公告称,该行副行长朱洪波因工作原因请辞.

农行公告表示,朱洪波服务该行长达28年,历任办公室副主任、主任，海南、江苏、北京分行行长,纪委书记、副行长等职务.担任高管层成员期间,在战略研究、三农业务和基础管理等方面贡献突出.

本地媒体--财新网本月稍早曾报导,农业银行副行长、纪委书记朱洪波将调任建设银行(0939.HK)(601939.SS),接替现年近63岁的纪委书记辛树森;农业发展银行人力资源部负责人龚超将会补缺农行纪委书记一职.

农行A股周五收报2.65元人民币,近三个月累计上涨2.32%.(完)