〔中港个股〕农行称副行长朱洪波因工作原因请辞

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周六公告称,该行副行长朱洪波因工作原因请辞.
农行公告表示,朱洪波服务该行长达28年,历任办公室副主任、主任，海南、江苏、北京分行行长,纪委书记、副行长等职务.担任高管层成员期间,在战略研究、三农业务和基础管理等方面贡献突出.
本地媒体--财新网本月稍早曾报导,农业银行副行长、纪委书记朱洪波将调任建设银行(0939.HK)(601939.SS),接替现年近63岁的纪委书记辛树森;农业发展银行人力资源部负责人龚超将会补缺农行纪委书记一职.
农行A股周五收报2.65元人民币,近三个月累计上涨2.32%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。