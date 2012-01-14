〔中国央企〕兵工集团2011年实现利润86.5亿元,同比增长27.6%--新华

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透上海1月14日电---新华社周六报导,中国最大的兵器制造商--中国兵器工业集团2011年实现利润86.5亿元人民币,同比增长27.6%.
报导并称,中国兵工集团当年实现营业收入3,077亿元,亦同比增长近三成.
另外,2011年该公司重组稳步有序推进,目前集团所属单位已重组为31个军民融合、产研融合或产研结合、核心使命明确、专业化或区域化的子集团和10多个直管单位.
中国兵器工业集团是中国武器装备和国防科技领域的重要军工集团,2011年在世界500强中名列第250位.旗下有辽通化工(000059.SZ)、北方创业(600967.SS)、晋西车轴(600495.SS)、凌云股份(600480.SS)、北方股份(600262.SS)和光电股份(600184.SS)等多家上市公司.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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