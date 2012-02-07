《特写》鱼龙混杂的中国数百家交易所面临整顿阵痛

* 中国各类交易所盲目扩张,产生鱼龙混杂现象

* 乱象背後:游资泛滥和地方政府金融兴市期望

* 中国刮起交易所整肃风暴,结果尚不得而知

作者 康熙泽

路透北京2月7日电---逾100万亿(兆)元人民币的中国居民财富始终虎视眈眈地向外找寻猎物,遍布全国300多家形形色色交易所成了目标之一.

去年天津文化艺术品交易所因推广艺术品份额交易名噪一时,初期上市的山水画之一"黄河咆哮"在交易两个月後较发行价1元人民币/份飙涨近18倍,当时网上流传一条关於天津文交所的微博调侃,"你买或者不买,份额就在那里,天天涨停."

不过,好景不长,风风火火上马的文交所交易品价格出现过山车似的暴涨暴跌,截止目前"黄河咆哮"的单价已跌至1.2元/份上下.

简单梳理中国文交所发展轨迹:从"大建快上"、"乱象丛生",到回归思考,其实这正是近年来盲目扩张但实则发育不足的交易所缩影.

中国监管层也意识到此乱象,各类交易所正面临整顿风暴,浴火重生之际,为过剩的游资寻找到合规的投资管道更为重要.

"近几年,如雨後春笋般出现的交易所产生了鱼龙混杂的现象."市场咨询机构清科研究中心研究员张琦指出,部分交易所运营模式不清晰,信息不透明,交易规则设计不合理并遭到频繁变更,导致价格操纵、投机炒作现象频发.

那麽究竟中国有多少家交易所?难寻官方统计.有媒体引述不完全统计数据称,目前中国各类交易所有逾300家,交易品种包括稀贵金属、艺术品、金融资产、股权、碳排放权等上百种,各地还在纷纷上马设立各类交易所.部分是在当地政府部门主持或批准下成立,剩下一部分则是私自成立.

其中中国黄金市场的纷乱无序,已招致中国央行大刀阔斧拔除金交所"野草".去年底中国央行等五部委发布通知,确定上海黄金交易所和上海期货交易所是国内唯一两家可开展黄金交易的交易所,其余正在筹建的黄金交易所一律终止设立,已开展业务要立即停止开办新业务,妥善做好善後处理.[ID:nCN1333508]

一团乱麻的中国交易所终於在去年底迎来国务院一纸清理整顿的决定(38号文件).目前除金交所已被明确将采取"一刀切"的整顿,其他类别交易所还没有明确方向.

北京产权交易所董事长熊焰在接受路透采访时称,料近期政府不会推出与"38号文"同等级别的新规,最多将针对不同行业进行细化规范,而非"一刀切"地整体关闭.

事实上300家交易所似乎并未坐以待毙,他们正换着花样,探索着如不做黄金就换做白银交易、筹备"转板"香港等方式努力成为"幸存者".

欲浏览背景资料:中国自去年来开展各类交易所整顿进程一览请点选[ID:nCN1363174]

**游资泛滥**

"那时候(去年年初)开户手续不复杂,门槛也不高,最主要的是手里有点闲钱,而艺术品投资堪称火爆,就想试试."就职于北京一银行的崔小姐说.

崔小姐是早期"艺术品股票"投资的尝鲜人.虽然投资成绩平平但她暗自庆幸自己见好就收.崔小姐的想法具有一定代表性,股市疲软、楼市高压调控,社会游资不得不持续寻觅着新的渲泻缺口.

去年12月,绍兴黄酒原酒电子交易平台正式开通,投资者买卖黄酒就像"炒股票"一样进行交易.该平台每天九点半开市,下午三点收市,除特别规定的时段和品种,该平台交易品实行每个交易日10%的涨跌限幅管理.

面对持续的负利率背景,展望2012年,中国老百姓为保卫"钱袋子"将储蓄化为投资的动力料有增无减.中金公司的报告预估,2012年居民新增净投资或达12.2万亿元人民币,高於他们对於2011年10.8万亿元水平的预测.

此外报告并提供数据显示,2011年中期,中国居民金融财富总量约为122.6万亿元,过去六年的复合增速为18%.居民每年新增的净投资占国内生产总值(GDP)的比例维持在24%-25%,预计今年居民财富总额将达到154.6万亿,同比增长10%.

对比民间资本庞大的投资实力,比较贴近民间化的交易所交易额规模略显单薄.以天津贵金属交易所为例,此前天贵所总经理助理闫可预计,2011年天贵所总成交金额或达5,000-6,000亿元.

寄望股市疲态短期改观不易,交易所投资渠道有限,如何疏导民间资金政府责无旁贷.

张琦呼吁,在对全国交易所进行整顿的同时,还应加快中国资本市场的建设步伐,为过剩资金寻找到新的投资渠道,积极引导资金流入合适的领域,最终实现资源的有效配置.

**地方逐利**

诚然,流动性过剩和市场内在需求是各地交易所屡禁不止的一个因素,但另一方面,地方政府为引入资金,各怀金融兴市的期望,亦推升了竞相追逐大力兴建各类交易所的热潮.

某门户网站近日一项调查显示,51.6%的受访者认为,目前交易所泛滥的原因是地方政府利益使然.超五成的投票率说明地方逐利甚至成为一个更为重要的背後推手.

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越曾尖锐指出,地方政府热衷於建设市场,因为交易所的设立可以形成聚集效应,不仅能吸引巨大的资金流,而且如果交易所做大,对相关的仓储、物流等行业都有益.

"更甚者,在很多交易所中,地方政府很可能是以国有投资公司的形式成为交易所股东."他说.

更有业内人士直言,当下中国交易所整顿的背後,代表了中央与地方利益的角逐.虽然各省级政府作为组织实施清理整顿和规范市场秩序的责任主体,遵从"谁的孩子谁抱"的原则开展清理,但谁又真愿意整顿"自己的孩子"呢?

数据显示,不完全统计,近两年间,中国先後成立或筹建中的文化产权(艺术品)交易所包括上海、深圳、天津、成都、广东等地.已经成立开业和即将开业的文交所将近60家.

从事产权交易咨询工作的北京联信融通咨询有限公司总裁吕行健指出,"交易所没必要每个省一家,业务量毕竟有限,不可能维系他们整体性的长期生存."

另外,交易所兴起的积极性之高也受其经济效益推动.一位从事产权交易的专业律师告诉路透,国内交易所品种多、数量也多,源於"有收益,而且收益不菲".这就衍生出一些专门投资各种交易所的基金,他们与当地政府合作,"出钱、出想法、出经营思路".

**如何整改?**

由於交易所的设立和交易活动中违规问题日益突出,去年11月,国务院下发38号文件要求加强清理整顿交易场所,建立由证监会牵头的联席会议制度.证监会主席郭树清上周四进一步确定了清理整顿的时间表,称将确保在6月30日前完成各项工作.

他重申,此次清理整顿的对象不以交易场所的名称为界定标准,而是包括各种从事权益类交易、大宗商品中远期交易及其他标准化合约交易的交易场所.[ID:nCN1367758]

最终结果尚不得而知,但熊焰此前撰文指出,正如前些年国家清理整顿小煤窑进而带来了今天煤炭业的大繁荣、大发展,今天对那些不合格交易所的清理整顿,也是为了让整个交易所市场能更大规模、更高质量地发展.

不过公众似乎并不那麽乐观,上述调查显示,53.1%的受访者看淡此次交易所整顿结果,认为各方阻力太大,31.4%的受访者看好整顿结果,另有15.4%的网民表示不好说.