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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 04:15 BJT

〔美股盘后〕微软股价盘后先抑后扬,此前公布第四季业绩

路透纽约7月19日电---微软(MSFT.O)周四在美股盘后交易中先抑后扬,最新上升1.5%,此前该公司公布了业绩.

微软公布第四季营收180.6亿美元;非GAAP每股盈利为0.73美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预计微软第四季EPS为0.62美元,营收为181.3亿美元.

微软确认2013会计年度运营支出指引为303-309亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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