〔美股盘后〕英特尔在盘后交易中下跌1.4%,此前公布业绩

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透纽约4月17日电---英特尔(INTC.O)在周二美股盘后交易中下跌1.4%,至28.06美元,此前公布业绩.
英特尔公布第一季每股盈利(EPS)为0.53美元,第一季营收为129亿美元.
英特尔第一季GAAP毛利率为64.0%.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第一季每股盈利为0.50美元,预计英特尔第一季营收为128.4亿美元.
英特尔预计第二季营收为136亿美元,加减5亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第二季每股盈利为0.55美元,营收为134.5亿美元.
英特尔预计会计年度毛利率为64%,加减几个百分点,英特尔预计会计年度第二季毛利率为62%,加减几个百分点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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