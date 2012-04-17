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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 04:16 BJT

〔美股盘后〕英特尔在盘后交易中下跌1.4%,此前公布业绩

路透纽约4月17日电---英特尔(INTC.O)在周二美股盘后交易中下跌1.4%,至28.06美元,此前公布业绩.

英特尔公布第一季每股盈利(EPS)为0.53美元,第一季营收为129亿美元.

英特尔第一季GAAP毛利率为64.0%.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第一季每股盈利为0.50美元,预计英特尔第一季营收为128.4亿美元.

英特尔预计第二季营收为136亿美元,加减5亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第二季每股盈利为0.55美元,营收为134.5亿美元.

英特尔预计会计年度毛利率为64%,加减几个百分点,英特尔预计会计年度第二季毛利率为62%,加减几个百分点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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