〔美股盘后〕英特尔盘后下跌1%,此前公布第二季业绩

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透纽约7月17日电---晶片巨擘英特尔(INTC.O)在周二美股盘后交易中下跌1%,此前公布业绩.
英特尔公布第二季每股盈利(EPS)为0.54美元,第二季营收为135亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第二季每股盈利为0.52美元.
英特尔预计第三季营收为143亿美元,加减5亿美元,市场预计为146亿美元.
英特尔第二季GAAP毛利率为63.4%,首季为64.0%.
英特尔预计全年资本支出125亿美元,并预计会计年度营收同比增长3-5%.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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