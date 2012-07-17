〔美股盘后〕英特尔盘后下跌1%,此前公布第二季业绩

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃

美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。