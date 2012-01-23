更正:〔表格〕美国12月成屋销售增长5.0%,年率为461万户--NAR

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
(更正:第二条新闻要点应为美国12月成屋销售增长"5.0%",而非"0.5%")
路透1月20日电---全美不动产协会(NAR)周五公布:
* 美国12月成屋销售年率为461万户(预估为465万户),11月修正後为439万户(前值为442万户)--NAR
* 美国12月成屋销售增长5.0%(预估为上升4.1%),11月修正後为增长3.3%(前值为上升4.0%)--NAR
* 美国2011年成屋销售为426万户,较2010年销售419万户增长1.7%
经季节调整後的12月成屋销售数据如下:
12月 11月 11月初值 10月 2010年12月
销售量年率(百万户) 4.61 4.39 4.42 4.25 4.45
12月 11月 11月初值 2011年12月/2010年12月
变动率(%) 5.0 3.3 4.0 3.6 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
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