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货币新闻 | 2012年 1月 23日 星期一 10:09 BJT

更正:〔表格〕美国12月成屋销售增长5.0%,年率为461万户--NAR

(更正:第二条新闻要点应为美国12月成屋销售增长"5.0%",而非"0.5%")

路透1月20日电---全美不动产协会(NAR)周五公布:

* 美国12月成屋销售年率为461万户(预估为465万户),11月修正後为439万户(前值为442万户)--NAR

* 美国12月成屋销售增长5.0%(预估为上升4.1%),11月修正後为增长3.3%(前值为上升4.0%)--NAR

* 美国2011年成屋销售为426万户,较2010年销售419万户增长1.7%

经季节调整後的12月成屋销售数据如下:

12月 11月 11月初值 10月 2010年12月

销售量年率(百万户) 4.61 4.39 4.42 4.25 4.45

12月 11月 11月初值 2011年12月/2010年12月

变动率(%) 5.0 3.3 4.0 3.6 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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