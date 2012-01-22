(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元从两周高位回落,市场等待希腊债务谈判结果

* 欧元势将录得三个月来最大单周涨幅

* 市场对希腊换债谈判持谨慎乐观态度

路透纽约1月20日电---欧元兑美元周五从稍早触及的两周高位回落,在周末前投资者对希腊债务磋商结果更加谨慎,尽管人们越加预期最终将达成协议.

但本周迄今欧元已累计涨逾2%,势将录得10月中旬以来最大单周涨幅,周四西班牙和法国的公债标售获得旺盛需求,打压了投资者的风险偏好.

接近谈判的消息人士称,希腊与民间债权人就减记该国债务的初步协议可能最早周五稍晚达成.若协议达成後,本周末将进行技术性谈判.

分析师称,尽管欧元周五下跌,但短期内将获得支撑,因投资者都在等待希腊债务谈判的细节.

"过去几天市场对事态发展持有更加乐观的看法.希腊可能达成债务协议,经济数据不错,以及欧洲央行官员更正面,甚至更协调一致的言论都对支撑了市场,"Standard Life

Investments投资主管Ken Dickson称,该公司管理着2,330亿美元资产.

根据路透数据,纽约汇市尾盘,欧元/美元EUR=跌0.3%,至1.2927美元,从1.2986美元高位回落,在关键的1.30水准前止步,但仍远高於上周触及的17个月低点.

若希腊债务谈判出现正面结果,料将提振欧元,不过投资者仍对欧债危机进一步恶化的风险持谨慎态度.任何负面结果都将使投资者再度建立欧元空头部位.

"我们继续看跌欧元/美元,但目前来说,我们预计欧元/美元将逐步下滑,而不是急剧下挫,"野村证券驻纽约全球外汇策略主管Jens Nordvig称.

他补充说,野村证券并不排除在欧元/美元恢复跌势前,欧元可能将进一步上涨.

"因此,目前我们远离欧元/美元空头现汇仓位."

欧元/日圆EURJPY=跌0.5%,报99.50日圆,从稍早触及的三周高位下跌,但仍远高於1月16日触及的11年低点.

欧元/日圆本周累计涨逾2%,势将录得10月以来最大单周涨幅.

上周五稍晚,评级机构标准普尔调降了包括法国和奥地利在内欧元区九个国家的评级,此後投资者加码作空欧元.自那以来欧元人气改善,不过进一步上涨可能较难.

DailyFX用客户数据表示,欧元/美元多头与空头仓位之比为负1.58,因近61%的投资者作空欧元.周四这一数据为负2.24,因69%的未平仓合约作空欧元.

DailyFX周四表示,空头部位处於10月25日以来最高,当时欧元/美元报1.3900,处於升逾1.4000美元的道路上.

"尽管过去的表现并不确保未来的结果,但这种单边极端走势通常发生在出现重大转折之时,"DailyFX驻纽约量化策略师David Rodriguez称.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至1月17日,欧元净空头部位已连续第四周触及纪录高位.

**欧元下跌风险**

除希腊债务违约风险之外,市场人士仍预计未来几个月欧元仍存在下跌风险,因人们担心欧元区经济可能将陷入衰退,而且该地区财政一体化进程进展有限.

欧元/瑞郎尾盘几无变动,报1.2084瑞郎.

瑞士央行临时总裁乔丹称,将无限期执行瑞郎/欧元汇率上限,将用一切可能手段扞卫该上限.

美元指数.DXY跌0.1%,报80.150,但脱离了今日稍早触及的两周低位79.999.

美元/日圆JPY=下滑0.2%,报76.94日圆.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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