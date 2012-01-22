(重温稿)〔美国债市〕公债价格回落,受累于希腊将达成换债协议的希望

路透纽约1月20日电---美国公债价格周四走低,因投资者对希腊债务重组磋商的态度更为乐观,令对避险公债的需求减少,且按计划下周将有990亿美元的新债入市.

知情人士周五表示,希腊接近与民间债权人达成最初协议,从而避免无序违约,但投资者所持希腊债券的价值可能遭减值多至70%.

"欧洲的人气有所改善,预期希腊将达成交易;这推动公债小幅走低,"加拿大丰业银行驻纽约的美国公债交易部主管Charles Comiskey表示.

财政部下周将标售990亿美元新两年,五年和七年期公债,这可能令公债价格承压,因投资者为新债供应作准备.

华尔街日报的一则报导称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员正等待更多经济数据公布,以决定是否推出新一轮量化宽松计划.这也在下周备受关注的美联储会议前打压公债市场人气.这是美联储今年的首次政策会议.

预计美联储将在会上推出下次升息的预期,至少要等到2014年,且市场还将密切关注会上是否会有任何新一轮量化宽松计划的暗示.分析师预计,新计划将主要购买抵押贷款支持证券(MBS).

不过,投资者仍对再度出台负面消息保持谨慎,这一直限制公债价格录得更大的跌幅.

**与股市的反向联动关系被打破**

摩根大通分析师指出,公债周五走低,尽管股市也回落,公债与股市间的反向联动关系可能将被打破.

"看似自2011年中以来市场已经进入了一个新的机制,今年迄今,股市与公债收益率间的联动关系再度被打破,"包括Eric Beinstein在内的分析师在周五的一份报告中称.

摩根大通称,原因之一可能是,投资者在年底前持有大量现金,因此无需抛售公债购买股票.

该行称,另一个原因可能是受汇率因素影响,因欧洲银行料将保持非常宽松的货币政策,这可能继续打压欧元/美元,令对美元资产的买盘保持强劲.

美联储在较长时间内保持低利率并将考虑进一步放宽的政策也限制美国公债收益率升幅,尽管数据直指美国经济不断增强,但公债收益率基本没有上涨.

新的资产购买行动"可能令公债收益率低於在牛市环境下可能录得的水平,"摩根大通的报告指出.

另外,美联储周五在买短债卖长债的操作中购买了25.2亿美元在2036年至2041年到期的公债,交易商投标的规模达55.1亿美元.

美联储将在下周的操作中购买多至175亿美元的公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (+) 0.259

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (+01/32) 0.880

10年期公债US10YT=RR 100-06/32 (-07/32) 1.979

30年期公债US30YT=RR 101-27/32 (-28/32) 3.031 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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