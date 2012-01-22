〔货币市场〕美国公债市场显示投资者目前不担心通胀

路透纽约1月20日电---美国公债投资者的行为表明,目前并不担心通胀再度升温,即使外界认为美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周就可能接近采取正式的通胀目标.

尽管10年通胀预期自从去年9月以来上升了0.4个百分点,但一般认为这是向正常水准回归.在欧元区公债危机期间,通胀预期受到抑制.

基於通胀保值债券与普通美国公债之间的收益率(殖利率)之差,目前市场预计10年通胀率为2.1%.这是美联储关注的关键的通胀预期指标之一.

该利差与市场所认为的美联储非正式目标2%相近.

"通胀没有任何上涨,"FTN Financial的利率策略师Jim Vogel周五表示.

如果美联储在下周的政策会议上真的采取明确的通胀目标,这将主要是为了控制通胀预期,以使美联储有购买更多公债或推出其它刺激措施的空间,确保经济复苏.

分析师把通膨保值债券的负收益率归因于市场对美国公债的旺盛的避险买盘.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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