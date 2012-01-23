版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 23日 星期一 08:20 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,希腊债务谈判受市场瞩目

路透东京1月23日电---日本股市周一盘初走低,部分回吐上周的强劲涨幅,投资者仍密切关注欧洲局势,此前希腊及其民间债权人未能在周末达成换债协议.

日经指数.N225下跌0.2%报8,753.12点,上周收高3.1%.东证股价指数.TOPX持稳於755.18点.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐