〔国际油市〕油价下滑至一个月低点,受需求增长忧虑拖累

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透新加坡1月23日电---美国原油期货周一在亚洲交易时段早盘跌至逾一个月来低点,受需求增长忧虑拖累,市场正在等待希腊及其债权人就换债问题举行的紧张谈判结果.
截至0004GMT,美国原油期货CLc1下跌0.73美元报每桶97.60美元,跌至12月21日以来最低.布兰特原油期货LCOc1跌0.28美元至每桶109.58美元.
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。