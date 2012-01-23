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亚洲 | 2012年 1月 23日 星期一 08:37 BJT

〔国际油市〕油价下滑至一个月低点,受需求增长忧虑拖累

路透新加坡1月23日电---美国原油期货周一在亚洲交易时段早盘跌至逾一个月来低点,受需求增长忧虑拖累,市场正在等待希腊及其债权人就换债问题举行的紧张谈判结果.

截至0004GMT,美国原油期货CLc1下跌0.73美元报每桶97.60美元,跌至12月21日以来最低.布兰特原油期货LCOc1跌0.28美元至每桶109.58美元.

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