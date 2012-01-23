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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:10 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(432,838口)

167,373 31,344 34,061 172,691 345,667 374,125 411,072 58,713 21,766

较1月10日变动(增加14,915口)

1,111 -2,158 707 11,742 18,144 13,560 16,693 1,355 -1,778

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.7 7.2 7.9 39.9 79.9 86.4 95.0 13.6 5.0

各类交易商数量(总计为301家)

163 66 76 52 50 251 161 (完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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