〔CFTC报告〕COMEX期金1月17日持仓报告(表)

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透1月20日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(432,838口)
167,373 31,344 34,061 172,691 345,667 374,125 411,072 58,713 21,766
较1月10日变动(增加14,915口)
1,111 -2,158 707 11,742 18,144 13,560 16,693 1,355 -1,778
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.7 7.2 7.9 39.9 79.9 86.4 95.0 13.6 5.0
各类交易商数量(总计为301家)
163 66 76 52 50 251 161 (完)
--编译 张涛;审校 郑茵
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