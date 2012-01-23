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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:13 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(155,162口)

47,212 29,951 14,836 78,210 97,891 140,258 142,678 14,904 12,484

较1月10日变动(增加7,845口)

-776 634 1,439 6,615 7,211 7,278 9,284 567 -1,439

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.4 19.3 9.6 50.4 63.1 90.4 92.0 9.6 8.0

各类交易商数量(总计为223家)

69 76 61 47 61 158 161 (完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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