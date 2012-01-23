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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:17 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,381,041口)

322,996 151,770 388,027 577,610 780,726 1288633 1320523 92,408 60,518

较1月10日变动(减少7,758口)

10,824 -1,054 -14,988 -1,264 6,457 -5,428 -9,585 -2,330 1,827

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.4 11.0 28.1 41.8 56.5 93.3 95.6 6.7 4.4

各类交易商数量(总计为311家)

124 76 136 89 92 276 251 (完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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