版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:37 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(478,025口)

112,834 69,682 75,866 246,390 257,178 435,090 402,726 42,935 75,299

较1月10日变动(增加18,276口)

1,150 6,648 9,499 7,110 -2,170 17,759 13,977 517 4,299

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.6 14.6 15.9 51.5 53.8 91.0 84.2 9.0 15.8

各类交易商数量(总计为432家)

127 122 136 99 143 312 337(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐