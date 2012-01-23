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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:30 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年1月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(132,457口)

34,047 31,736 17,572 67,784 65,652 119,403 114,960 13,054 17,497

较1月10日变动(增加5,819口)

2,634 -1,387 3,105 -905 3,798 4,834 5,516 985 303

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.7 24.0 13.3 51.2 49.6 90.1 86.8 9.9 13.2

各类交易商数量(总计为182家)

46 70 38 43 49 118 137 (完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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