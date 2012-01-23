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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:29 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,205,421口)

333,795 134,867 167,217 560,119 654,271 1061131 956,355 144,290 249,066

较1月10日变动(减少6,058口)

-4,698 19,792 7,128 -15,522 -35,140 -13,092 -8,220 7,034 2,162

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 11.2 13.9 46.5 54.3 88.0 79.3 12.0 20.7

各类交易商数量(总计为702家)

173 157 191 192 300 468 568(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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