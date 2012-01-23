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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 09:32 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(443,914口)

76,396 138,941 77,762 253,940 166,018 408,098 382,721 35,816 61,193

较1月10日变动(增加36,251口)

2,687 9,923 10,261 22,654 9,734 35,602 29,918 649 6,333

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.2 31.3 17.5 57.2 37.4 91.9 86.2 8.1 13.8

各类交易商数量(总计为384家)

91 173 137 76 99 264 323 (完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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