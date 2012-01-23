《美国经济焦点》12月成屋销售触及11个月高点,房屋供应减少

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
* 成屋销售升至11个月高位
* 市场中的房屋供应量为2005年以来最低
* 房价较上年同期下降2.5%
路透华盛顿1月20日电---美国12月成屋销售触及11个月高点,市场中的房屋供应数量为近七年来最少,显示出房屋市场逐渐复苏.
全美不动产协会(NAR)周五公布,美国12月成屋销售年率为461万户,增长5%,全国四个地区均录得增长.
多户型与单户型房屋销量双双上升.
"看来房屋市场可能正在缓慢地脱离困境,"RBS的分析师Omair Sharif表示.
这份相当乐观的数据,以及希腊接近与民间债权人达成协议的消息,推动美国公债价格走低.美国股市表现不一,而美元指数变动不大.
虽然12月成屋销售略低於分析师的预期,但这是连续第三个月增长,增强了人们对於房市复苏的希望.
但过多未售出房产压制房价,而银行业者收缩贷款,可能使得房屋市场的复苏异常缓慢.
**影子库存令人担忧**
上个月市场上有238万户未售出房屋,是2005年3月以来最低水平.按12月份的销售速度,这些房屋相当於6.2个月的供应量,这是2006年4月以来的最低值,低於11月的7.2个月供应量.
但NAR指出,未售出房屋库存往往在冬季下降.
6个月的供应量一般被看作理想水平,高於6个月预示房价将进一步下跌.
12月房价中值较上年同期下降2.5%,至164,500美元.2011年全年来看,房价下降了3.9%,平均价格降至166,100美元,为2002年以来最低.
随着银行完成止赎手续并把更多的房屋推向市场,未来几个月房价可能面临更大的压力.这类房屋就是所谓的"影子"库存.
**期待援助**
美国联邦储备理事会(美联储,FED)的部分官员表示,美联储应该考虑进一步购买抵押支持证券,以帮助促进房市复苏,但预计周二和周三的政策会议不会推出相关举措.
12月成屋销售较上年同期增长3.6%,去年一共售出426万户房屋,比2010年上升1.7%.
但复苏之路将非常坎坷.查封房产(distressed property)、止赎房屋和亏本出售房屋占12月总体销量的32%,与11月相比几无变化.
NAR表示,三分之一的成屋待完成销售合同被取消.
"有充分理由相信,银行不会把信贷标准降到衰退以前的水平...,"ITG Investment Research的资深分析师Steven Blitz表示.
"再加上改善的速度缓慢,房屋市场不会发生急剧转变.但是,可以越来越有把握地断言,该市场终於变好了."(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
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