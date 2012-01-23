〔加拿大个股〕黑莓手机生产商RIM两位联合执行长迫于投资者压力而下台

路透安大略1月22日电---黑莓手机生产商Research In

MotionRIM.TO的Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,同时辞去了共同执行长和共同董事长的职务,把帅印交给了四年前加入RIM的一名内部人士.

RIM周日表示,Thorsten Heins接任执行长一职.他担任过西门子的高管,自从2007年末加盟RIM以来稳步高升.

这次人事变动结束了Lazaridis与Balsillie在RIM长达20年的共同执政时代.曾经领先的RIM,如今面对苹果和谷歌的竞争只能苦苦支撑.

投资者最近几个月呼唤"改变型"的领导人,重振RIM的产品线和重树其领先形象.但作为一个长期担任副手的人,外界对Heins的看法比较谨慎.

"我不确定,工程师担任执行长是否真能解决RIM面临的主要问题,"GMP Securities的分析师Michael Urlocker表示.(完)