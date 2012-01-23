〔加拿大个股〕黑莓手机生产商RIM两位联合执行长迫于投资者压力而下台

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透安大略1月22日电---黑莓手机生产商Research In
MotionRIM.TO的Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,同时辞去了共同执行长和共同董事长的职务,把帅印交给了四年前加入RIM的一名内部人士.
RIM周日表示,Thorsten Heins接任执行长一职.他担任过西门子的高管,自从2007年末加盟RIM以来稳步高升.
这次人事变动结束了Lazaridis与Balsillie在RIM长达20年的共同执政时代.曾经领先的RIM,如今面对苹果和谷歌的竞争只能苦苦支撑.
投资者最近几个月呼唤"改变型"的领导人,重振RIM的产品线和重树其领先形象.但作为一个长期担任副手的人,外界对Heins的看法比较谨慎.
"我不确定,工程师担任执行长是否真能解决RIM面临的主要问题,"GMP Securities的分析师Michael Urlocker表示.(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
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路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。