〔美国经济〕联储公告发布决策者利率预测值的新方式

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透华盛顿1月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公告发布决策者利率预测的新方式.联储公布一张图表,分析师或能据此推测决策者的共识为何.
联储发布了一张时间轴延伸到2016年的空白图表,该图将显示继多年采行利率趋近於零的政策後,联储首次收紧政策的时间预期分布情况.
另一张表将显示决策者对指标联邦基金利率未来变化的预测值,观察联储的人士或许能从中看出个别决策者的预估值落在哪里,不过预测值将不会指明是哪位决策者做出的.
一些分析师原本认为他们只能获知预测值区间,得不到预测值的分布情况.过去当联储发布经济预测值时,外界需等待三周,直到联储发布会议纪录时才能清楚掌握细节.
联储近期宣布,除了固定每季发布就业、通胀与成长率预估值以外,还将发布对利率的官方预测值.
浏览联储发布的利率预测值表格,请点选(here)(完)
--编译 沈以文;审校 张涛
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招