〔美国经济〕联储公告发布决策者利率预测值的新方式

路透华盛顿1月20日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公告发布决策者利率预测的新方式.联储公布一张图表,分析师或能据此推测决策者的共识为何.

联储发布了一张时间轴延伸到2016年的空白图表,该图将显示继多年采行利率趋近於零的政策後,联储首次收紧政策的时间预期分布情况.

另一张表将显示决策者对指标联邦基金利率未来变化的预测值,观察联储的人士或许能从中看出个别决策者的预估值落在哪里,不过预测值将不会指明是哪位决策者做出的.

一些分析师原本认为他们只能获知预测值区间,得不到预测值的分布情况.过去当联储发布经济预测值时,外界需等待三周,直到联储发布会议纪录时才能清楚掌握细节.

联储近期宣布,除了固定每季发布就业、通胀与成长率预估值以外,还将发布对利率的官方预测值.

浏览联储发布的利率预测值表格,请点选(here)(完)