〔东京汇市〕欧元因希腊债务谈判受挫走势摇摆,适逢节假日交投清淡

路透东京1月23日电---欧元在周一亚洲交易时段走势摇摆不定,此前希腊政府与民间债权人未能就债务互换达成协议,而这项协议是希腊避免债务无序违约的关键.

希腊债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.