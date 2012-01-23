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亚洲 | 2012年 1月 23日 星期一 12:07 BJT

〔东京汇市〕欧元因希腊债务谈判受挫走势摇摆,适逢节假日交投清淡

路透东京1月23日电---欧元在周一亚洲交易时段走势摇摆不定,此前希腊政府与民间债权人未能就债务互换达成协议,而这项协议是希腊避免债务无序违约的关键.

希腊债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.

由此,欧元/美元EUR=下跌0.3%报1.2895美元,脱离上周五在纽约市场尾盘1.2930水准.早盘交易中,欧元一度触及1.2854低点.

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