〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨势,希腊债务谈判为市场关注焦点

路透惠灵顿/悉尼1月23日电---澳元和新西兰元周一在数周高点附近持坚,由於希腊仍在为避免债务无序违约所需的关键换债协议而进行谈判,市场人气保持谨慎,但澳元和新西兰元却再度表现出抗压性.

澳元/美元AUD=D4在1.0486水准进行整理,接近於上周五纽约尾盘的1.0484水准,盘中还一度触及11周高位1.0495.

欧元/澳元Antipodean下滑至1.2291澳元,接近上周创下的1.2220澳元纪录低点.欧元/新西兰元EURNZD=R跌至1.5971新西兰元,距离纪录低位1.5863不远.

澳元和新西兰元兑日圆均守住近期涨幅并徘徊在10周高位附近.澳元/日圆AUDJPY=报80.49日圆,年内涨幅达2.6%,新西兰元/日圆NZDJPY=报61.98日圆,本月涨幅接近4%.

新西兰元/美元NZD=D4走坚至0.8060美元,盘中走势淡静,在0.8040-0.8072 区间交投.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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