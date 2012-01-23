〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨势,希腊债务谈判为市场关注焦点

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透惠灵顿/悉尼1月23日电---澳元和新西兰元周一在数周高点附近持坚,由於希腊仍在为避免债务无序违约所需的关键换债协议而进行谈判,市场人气保持谨慎,但澳元和新西兰元却再度表现出抗压性.
澳元/美元AUD=D4在1.0486水准进行整理,接近於上周五纽约尾盘的1.0484水准,盘中还一度触及11周高位1.0495.
欧元/澳元Antipodean下滑至1.2291澳元,接近上周创下的1.2220澳元纪录低点.欧元/新西兰元EURNZD=R跌至1.5971新西兰元,距离纪录低位1.5863不远.
澳元和新西兰元兑日圆均守住近期涨幅并徘徊在10周高位附近.澳元/日圆AUDJPY=报80.49日圆,年内涨幅达2.6%,新西兰元/日圆NZDJPY=报61.98日圆,本月涨幅接近4%.
新西兰元/美元NZD=D4走坚至0.8060美元,盘中走势淡静,在0.8040-0.8072 区间交投.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。