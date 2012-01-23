〔东京美债〕美国公债价格微涨,市场对希腊债务重组的乐观预期减弱

路透东京1月23日电---美国公债价格周一在亚洲市场微涨.在希腊的债务谈判上周未达成协议之後,市场对於希腊债务重组的乐观预期减弱.

美国公债收益率(殖利率)上周五上升,因市场认为希腊与其民间债权人可能很快就债务重组达成共识.但代表债权人一方的谈判代表表示,不能进一步让步.

市场的焦点目前集中到周一欧元区财长会议上,会上将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.

10年期美国公债收益率US10YT=RR降至2.010%,略低於上周五纽约尾盘的2.025%.上周五该收益率升至两周高点2.035%.

但公债涨势可能受限,至少未来几日会遇到障碍.周二将有公债标售,美国联邦储备理事会(FED)将於周三召开今年的首次利率会议.

美国财政部本周将总计标售990亿美元的公债.

上周五华尔街日报报导称,美联储官员在等待更多的经济数据,然後再决定是否推出新一轮量化宽松.该报导亦压制公债市场的人气.

(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

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