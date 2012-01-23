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亚洲 | 2012年 1月 23日 星期一 14:20 BJT

〔日本股市〕小幅收低,受希腊债务危机情势拖累

路透东京1月23日电---日本股市日经指数周一下跌,结束连续四日的涨势,周末希腊与债权人未能就避免违约达成协议.

日经指数.N225收低0.1%至8,765.90点,上周上涨3.1%.

东证股价指数.TOPX收高0.2%至756.79点.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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