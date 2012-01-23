〔东京汇市〕欧元受希腊情势拖累走势不稳,关注欧盟财长会议

* 欧元/美元跌破1.29

* 欧元在亚洲盘上档受到在1.2912处的一目均衡基准线的限制

* 亚洲适逢节日假期,交投清淡

* 澳洲第四季PPI上涨0.3%,预估为上涨0.4%,但澳元走坚

路透东京1月23日电---欧元在周一亚洲交易时段走势摇摆不定,此前希腊政府与民间债权人未能就债务互换达成协议,而这项协议是希腊避免债务无序违约的关键.

希腊债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.

由此,欧元/美元EUR=下跌0.3%报1.2895美元,脱离上周五在纽约市场尾盘1.2930水准.欧元一度在盘初清淡交投中触及1.2854低点.

"欧元上周止步于1.30美元下方,除非希腊谈判很快取得建设性成果,否则欧元近期内很难突破该水准,"三菱东京日联银行资深外汇分析师Sumino Kamei称.

他表示,中国,香港和新加坡等市场本周因农历新年假期而休市,市场交投清淡,欧元的震荡可能会加大.

市场的焦点目前集中到周一欧元区财长会议上,会上将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.

一旦财长们给出明确的指导方针,有关债务重组的谈判可能在本周稍後完成.