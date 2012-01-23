〔欧元债市〕德债期货高开,因投资者担忧希腊债务重整谈判的不确定性

路透伦敦1月23日电---德债期货周一高开,在欧元区财长会议本日稍晚将举行之际,市场交投氛围谨慎.此次会议财长们将就所能接受的希腊债务重组条件做出决定.

希腊债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.

希腊债券互换谈判的不确定性可能会对法国和德国的公债标售构成有利的支撑.

CMC Markets市场分析师Michael Hewson说:"大家都明白,除非希腊对经济进行重组,否则将会是100%的减记..."

德债期货FGBLc1上涨19个跳动点至138.31,前一周曾下跌.

在经历了数轮的谈判之後,希腊政府与民间债权人在债券互换问题上正接近一致,其中投资者将承担最多70%的损失,不过一些细节仍未敲定.

"我们认为今天德债存在短暂反弹的可能,因此采用做多策略,"德国商业银行在一份报告中写道.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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