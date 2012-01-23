〔日本债市〕公债价格小跌,但市场小心应对希腊情势

路透东京1月23日电---日本公债价格周一下跌,因欧洲主权债危机形势有缓解的一线希望.不过由於希腊债券互换谈判迟迟未有突破,令投资者原地不动.

10年期日本公债收益率升至今年迄今以来最高,因自年初以来欧元区国家公债收益率的大幅下跌,令投资者重新审视"避险"操作的益处.

PineBridge Investments债券投资经理Tadashi Matsukawa说:"现在市场目光在希腊身上.但谈判似乎并非是破裂,只是还未达成协议."

上周五,对於希腊政府和民间债权人能够很快敲定债券重组协议的希望推升美国公债收益率,并帮助打压10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.14点至142.24,至一目均衡云区顶部142.33下方.

期货市场看似愈发脆弱,可能会轻易跌破云区底部,云区底部未来几天将在142.24附近.技术分析师表示,如果跌破该水准,将测试12月28日低点142.13.

在现货市场上,指标10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC上升1.5个基点至0.995%,为12月28日以来最高,脱离了上周创下的14个月低点0.935%.