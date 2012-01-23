〔日本债市〕公债价格小跌,但市场小心应对希腊情势

香港新股：宇华教育首日挂牌红盘高挂，盘中较招股价最多涨11%
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透东京1月23日电---日本公债价格周一下跌,因欧洲主权债危机形势有缓解的一线希望.不过由於希腊债券互换谈判迟迟未有突破,令投资者原地不动.
10年期日本公债收益率升至今年迄今以来最高,因自年初以来欧元区国家公债收益率的大幅下跌,令投资者重新审视"避险"操作的益处.
PineBridge Investments债券投资经理Tadashi Matsukawa说:"现在市场目光在希腊身上.但谈判似乎并非是破裂,只是还未达成协议."
上周五,对於希腊政府和民间债权人能够很快敲定债券重组协议的希望推升美国公债收益率,并帮助打压10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.14点至142.24,至一目均衡云区顶部142.33下方.
期货市场看似愈发脆弱,可能会轻易跌破云区底部,云区底部未来几天将在142.24附近.技术分析师表示,如果跌破该水准,将测试12月28日低点142.13.
在现货市场上,指标10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC上升1.5个基点至0.995%,为12月28日以来最高,脱离了上周创下的14个月低点0.935%.
自欧洲央行去年提供巨量廉价三年期资金帮助压低欧元区债券收益率之後,投资者越发认为将资金撤除欧洲贮藏于日本债市的必要性降低.
路透香港2月28日 - 河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司周二首日挂牌早盘股价保持在招股价之上，盘中最多涨11%。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。