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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 16:53 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元持稳,受避险买盘支撑

路透苏黎世1月23日电---瑞郎兑美元守住了近期的升幅,兑欧元则持平,此前希腊和民间债权人未能就一项关键的债券互换计划达成协议,引发了避险买盘.

这让周一的欧元区财长会议成为市场焦点.财长们将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.

Sarasin分析师Jan Poser说:"希腊政府希望在周一上午提交解决办法,但没有实现,这肯定引发了避险需求,"

自去年9月6日瑞士央行将欧元/瑞郎最低汇价目标设定在1.20之後,欧元/瑞郎一直在1.20-1.25的窄幅区间内交投.

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