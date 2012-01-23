〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元持稳,受避险买盘支撑

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透苏黎世1月23日电---瑞郎兑美元守住了近期的升幅,兑欧元则持平,此前希腊和民间债权人未能就一项关键的债券互换计划达成协议,引发了避险买盘.
这让周一的欧元区财长会议成为市场焦点.财长们将决定在对希腊的第二轮纾困计划中将要接受什麽样的债务重组条件.
Sarasin分析师Jan Poser说:"希腊政府希望在周一上午提交解决办法,但没有实现,这肯定引发了避险需求,"
自去年9月6日瑞士央行将欧元/瑞郎最低汇价目标设定在1.20之後,欧元/瑞郎一直在1.20-1.25的窄幅区间内交投.
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。