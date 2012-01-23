〔欧洲汇市〕英镑保持在近期高位附近,但英国经济形势或构成拖累

路透伦敦1月23日电---英镑兑美元周一徘徊在两周高位附近,不过许多投资者都对进一步追高英镑持谨慎态度,因越发担心英国央行将不得不向脆弱的经济再度注入流动性.

英镑兑欧元下跌,或受到希腊政府与民间债权人间债券互换谈判的影响.希腊民间债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%至1.5540,稍低於上周五创下的两周高位1.5577.交易员称,在1.5560/70处有卖单,近期阻力位在55日移动均线1.5596.