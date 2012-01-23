〔欧洲汇市〕英镑保持在近期高位附近,但英国经济形势或构成拖累

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透伦敦1月23日电---英镑兑美元周一徘徊在两周高位附近,不过许多投资者都对进一步追高英镑持谨慎态度,因越发担心英国央行将不得不向脆弱的经济再度注入流动性.
英镑兑欧元下跌,或受到希腊政府与民间债权人间债券互换谈判的影响.希腊民间债权人周日表示,在希腊债务互换一事中他们所能够承担的损失已经达到极限,从而将皮球又踢到了欧盟和国际货币基金组织(IMF)这一方.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%至1.5540,稍低於上周五创下的两周高位1.5577.交易员称,在1.5560/70处有卖单,近期阻力位在55日移动均线1.5596.
欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.2%至0.8324英镑.欧元兑美元EUR=受中东欧元买盘提振,广泛的空头回补推动欧元脱离本月稍早触及的16个月低点0.8222英镑.
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。