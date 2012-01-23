〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场等待希腊债务重组问题进展

路透伦敦1月23日电---美国公债收益率周一在欧洲市场持稳,市场等待看希腊能否就债务重组事宜达成协议,以避免无序违约.

上周五,由於市场认为希腊和其民间债权人能很快就债务重组达成协议,美国公债收益率上升.但民间部门的谈判代表称,他们已不能提出更好的条件了.

市场此前一直希望上述双方能够在周一欧盟财长会以前达成协议.

指标10年期公债收益率US10YT=RR上升半个个基点,报2.032%,上周五突破2%.美债期货TYv1几乎持平,报130-15/64.

交易员表示:"在2%上方有一些买盘...我们看到新年伊始股市强劲,但能否持续坚挺还有待观察,因此或许公债还不会面临太大的卖压."

法国兴业银行技术分析师称,他们预计在128-07/20附近有支撑,甚至是129-26,这将抑制本周公债的跌势,迫使市场重回至131-24/28区域.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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