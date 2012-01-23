〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场等待希腊债务重组问题进展

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透伦敦1月23日电---美国公债收益率周一在欧洲市场持稳,市场等待看希腊能否就债务重组事宜达成协议,以避免无序违约.
上周五,由於市场认为希腊和其民间债权人能很快就债务重组达成协议,美国公债收益率上升.但民间部门的谈判代表称,他们已不能提出更好的条件了.
市场此前一直希望上述双方能够在周一欧盟财长会以前达成协议.
指标10年期公债收益率US10YT=RR上升半个个基点,报2.032%,上周五突破2%.美债期货TYv1几乎持平,报130-15/64.
交易员表示:"在2%上方有一些买盘...我们看到新年伊始股市强劲,但能否持续坚挺还有待观察,因此或许公债还不会面临太大的卖压."
法国兴业银行技术分析师称,他们预计在128-07/20附近有支撑,甚至是129-26,这将抑制本周公债的跌势,迫使市场重回至131-24/28区域.(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招